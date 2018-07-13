Санкт-Петербург, 13 июля, 2018, 17:39 — ИА Регнум. России следует сосредоточиться на привлечении большего числа авиаперевозчиков в свои аэропорты, особенно в те, что были построены под чемпионат мира по футболу. Об этом заявил 13 июля генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили, передает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Пололикашвили похвалил туристическую инфраструктуру не только Москвы и Петербурга, но и так называемых малых городов, принимавших участие в мундиале. Он отметил, что такого турпотока, особенно из стран Латинской Америки, эти локации еще не знали. Среди первых мест по количеству проданных билетов были Колумбия и Аргентина.

«Когда эти люди, семьи, делегации вернутся в свою страну, они расскажут обязательно, и это хороший инструмент, чтобы популяризировать страну. Я встречался лично с семьями, которые были восхищены, они в первый раз были здесь, и думаю, что не в последний», — сказал Пололикашвили.

По его мнению, Россия показала хороший турпоток по сравнению с ЧМ-2010 в ЮАР и ЧМ-2014 в Бразилии. Он убежден, что в долгосрочной перспективе Екатеринбург, Самара, Сочи и другие города могут рассчитывать на все новые международные проекты.

«Нужно срочно начать переговоры с авиакомпаниями, воздушные контакты налаживать нужно, чтобы было больше рейсов со всего мира», — порекомендовал Пололикашвили, обратив внимание на новые российские аэропорты, которые нуждаются в загрузке.