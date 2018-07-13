Вена, 13 июля, 2018, 18:03 — ИА Регнум. В 2002 году данное пособие выплачивалось примерно 1500 детям, проживающим за границей, но при этом являющимся гражданами Австрии. К 2016 году их количество достигло 130 тысяч детей, согласно данным, недавно полученным Счетной палатой. Этот рост обусловлен расширением территории Евросоюза и открытостью австрийского рынка труда, как сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

(сс) TheVirtualDenise Семья

Деньги можно было бы сэкономить, уменьшив размер семейного пособия на содержание детей. Однако гораздо важнее, с точки зрения руководства Счетной палаты, установить контроль за выплатами, так как в настоящее время запросы на получения данного пособия до момента достижения ребенком совершеннолетнего возраста контролируются недостаточно жестко в условиях сложившейся ситуации. При этом существует система разноуровневых выплат пособия, зависящих от возраста ребенка. Чем старше ребенок, тем большую сумму выплачивает государство. Помимо этого во внимание принимается и количество детей в семье, а также состояние их здоровья. Около 50% всех выплат проживающим за границей детям приходятся на Венгрию и Словакию, следующие 40% распределяются между Польшей, Румынией, Словенией и Чехией.

Количество детей, имеющих право на получение пособия, в общем за период с 2002 по 2016 год несильно изменилось. В целом на протяжении всех этих лет к такой категории населения относилось около 2 млн детей. Однако сам размер выплат увеличился с 3,7 млрд евро в 2002 году до 4,7 млрд евро в 2016-м.