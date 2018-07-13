Москва, 13 июля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Даже если бы рядовой российский потребитель инвестировал в облигации государственного займа, рост их доходности всё равно не компенсировал бы падения реальных располагаемых доходов, отмечаемого в РФ с 2014 года. Об этом 13 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев, прокомментировавший таким образом заявление министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Последний, как известно, похвалился тем, что «десятилетние ОФЗ были на уровне 7%, сейчас 7,5% — чуть-чуть повыше, то есть мы говорим о 50 базисных пунктах как о значимом изменении ставок».

Советский плакат с призывом приобретать государственные облигации. 1950-е

«То, что доходность ОФЗ чуть-чуть подросла, означает, что у Минфина РФ будет чуть-чуть больше денег, — сказал Григорьев. — Может быть, они их чуть больше продадут тому, кому еще не запретили покупать эти ценные бумаги. Это колебание на десятые доли процента. Как оно отразится на российской экономике? Никак. И на потребителях никак».

По словам экономиста, это важно для банкиров, которые инвестируют в эти ценные бумаги.

«Рядовой потребитель не инвестирует в акции федерального займа, — сказал Григорьев. — Если бы он инвестировал, то падение реальных располагаемых доходов большинства никак не могло бы скомпенсироваться ростом доходности облигаций в полпроцента. Вот и всё».

Напомним, как стало известно 13 июля, министр экономического развития Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил:

«Десятилетние ОФЗ были на уровне 7%, сейчас 7,5% — чуть-чуть повыше, то есть мы говорим о 50 базисных пунктах как о значимом изменении ставок».

Кроме того, министр отметил, что тренд на снижение ставок в банковском секторе РФ продолжится:

«Ставки немного подросли, и это оказывает влияние, в том числе на динамику кредитования. Это нормальная ситуация, потому что у нас ставки короткие фиксируются и определяются Центральным банком, долгосрочные — они волатильные. Но общий тренд на их снижение будет, конечно же, продолжаться».