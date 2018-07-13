Екатеринбург, 13 июля, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Последние десятилетия отмечены стабильным развитием России. Об этом в Екатеринбурге заявил патриарх Кирилл, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл на Божественной литургии

«Мы видим, как развивается экономика России. И в этом смысле мне очень интересно приехать в Екатеринбург, на Урал, потому что это один из самых важных центров, обеспечивающих экономическое развитие нашей страны. Уже то, что я увидел из окна машины, пока мы ехали из аэропорта, убедило меня в том, что за эти годы, которые прошли с моего последнего визита, похорошел Екатеринбург, здания все приведены в образцовый порядок, чистота на улицах», — сказал Кирилл.

Напомним, он прибыл на Урал 13 июля. После этого состоялась его встреча с митрополитом Кириллом, с полпредом Николаем Цукановым и с главой региона Евгением Куйвашевым. Также он посетил Храм-на-Крови. Побывал на месте расстрела бывшего российского императора Николая Романова и совершил благодарственный молебен.

На Урале Кирилл пробудет несколько дней, 14 июля проведёт заседание Священного синода. 15-го его ждут в городе Алапаевске. Также он примет участие в мероприятиях фестиваля «Царские дни», который в 2018 году приурочен к 100-летию расстрела Романовых.

В Екатеринбург прибыли тысячи паломников из России и других стран. А на мероприятия «Царских дней» аккредитованы более 200 журналистов из России и зарубежья.