Дамаск, 13 июля, 2018, 17:26 — ИА Регнум. По мнению сирийских военных, Сирийская арабская армия способна теперь и освободить провинцию Идлиб, которая остается последней провинцией в основном вне контроля правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В настоящее время боевики в Идлибе постоянно нарушают режим деэскалации. Сирийским военным удается отбивать атаки исламистов. Российские ВКС также регулярно наносят удары по боевикам в ответ на нарушения перемирия. Сирийские войска готовы как к оборонительным, так и наступательным действиям.

Следует отметить, что в Идлибе идет постоянная междоусобная война между различными исламистскими группировками. Главные причины междоусобицы в желании заработать побольше в условиях ограниченности материальных ресурсов, контролировать наиболее прибыльные коммуникации, КПП, постоянном переделе собственности.

По данным местных источников, за последние восемь месяцев в результате столкновений между различными группировками боевиков погибло около восьми тысяч джихадистов. В основном это исламисты из «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ряд СМИ повстанцев распространили информацию о том, что на переговорах в Дераа российские военные из Центра по примирению враждующих сторон не рекомендовали сдающимся боевикам эвакуироваться в провинцию Идлиб, так как Идлиб повторит судьбу провинции Дераа. Кстати, это был решающий аргумент для бойцов Свободной сирийской армии, они быстро согласились пойти на примирение.

Город Идлиб имеет стратегическое значение: стоит на границе с Турцией; граничит с провинцией Латакия, которая является оплотом сирийского правительства; недалеко находится шоссе, связывающее Дамаск и Алеппо, второй по величине город страны.