Донецк, 13 июля, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Спецслужбы Донецкой Народной Республики занимаются поиском закладок с дымовыми шашками и часовыми механизмами в людных местах Донецка. Об этом сообщает Telegram-канал War Gonzo военкора Семёна Пегова со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам ДНР.

skhakirov Бульвар Пушкина, Донецк

Отмечается, что спецслужбы республики были переведены в режим повышенной боевой готовности после того, как 10 июля пожилая жительница Донецка обнаружила картонную коробку с дымовой шашкой рядом с торговым центром «Континент».

"Опасности при приведении в действие она практически не представляет, однако внезапно появившийся дым может способствовать панике. Особенно когда закладок несколько», — приводится комментарий сотрудника спецслужб ДНР, пожелавшего сохранить анонимность.

В свою очередь, неназванный высокопоставленный военный деятель ДНР заявил, что возможная паника может создать «благоприятную почву для внезапной атаки» вооружённых сил Украины.

Со стороны официальных органов власти ДНР данная информация до настоящего времени не подтверждалась.

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