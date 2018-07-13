Москва, 13 июля, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Финальный матч чемпионата мира по футболу, который пройдёт 15 июля в Москве, посетят более 10 президентов различных стран. Об этом сегодня, 13 июля, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

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По его словам, в Москву 15 июля прибудут главы 12 государств, а также высокопоставленные представители других стран. С некоторыми из них президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт переговоры.

Уже 14 июля в Москву прибудет президент Палестины Махмуд Аббас. С ним российский лидер обсудит ситуацию на Ближнем Востоке, а также двусторонние проекты.

Затем Путин проведет переговоры с лидерами двух африканских стран — президентом Габона Али бен Бонгой Одимбой и президентом Судана Омаром аль-Баширом.

Ушаков отметил, что чемпионат мира позволил президенту России встретиться со многими лидерами африканских стран, и это особенно важно в условиях невозможности для Путина часто посещать Африку. Напомним, что в начале ЧМ-2018 Путин встретился с президентом Сенегала Макки Саллом.

В конце дня 14 июляя Путин встретится с президентом Молдавии Игорем Додоном.

15 июля Путин встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Затем состоится церемония передачи полномочий по проведению чемпионата мира следующей принимающей стране — Катару. В этой церемонии примут участие эмир Катара Тамим Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино. После церемонии состоятся переговоры Путина с Аль Тани.

Непосредственно перед финальным матчем Путин встретится с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Напомним, что в финал чемпионата мира вышли сборные Франции и Хорватии.

Также до начала финального матча Путин встретится с главой МОК Томасом Бахом. Затем президент посетит саму финальную игру ЧМ-2018 в «Лужниках», сказал Ушаков.