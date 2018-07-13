Рязань, 13 июля, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Партийный список «Единой России» на выборах в Рязанскую городскую думу возглавил депутат Госдумы Андрей Красов. Такое решение было принято на съезде партии 12 июля, сообщила пресс-служба регионального отделения «ЕР». В целом же, список достаточно «молодой»: около 70% кандидатов впервые участвую в выборах.

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Второе место в списке заняла депутат областной думы Татьяна Памфилова, а третье — Юлия Рокотянская, занимающая должность генерального директора регионального Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства. При этом, по словам секретаря регионального отделения партии Аркадия Фомина, более 70% кандидатов, которые вошли в партийный список, впервые принимают участие в избирательной кампании. Среди 20 кандидатов-одномандатников таких восемь.

ИА REGNUM напоминает, что выбора депутатов Рязанской городской думы пройдут 9 сентября. Своих кандидатов уже выдвинули ЛДПР (список возглавляет Владимир Жириновский), «Яблоко» (лидер списка журналист Константин Смирнов). Также ранее избирком уже заверил список «Коммунистов России», который возглавляет Максим Сурайкин.