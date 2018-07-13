Орел, 13 июля, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Семь подозреваемых в причастности к похищению орловского бизнесмена, владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова задержаны в Тульской области в ходе спецоперации. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области. В операции по освобождению Будагова принимали участие сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Орловской и Тульской областей, ФСБ России и Росгвардии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока в СИЗО

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Будагов был похищен на территории одного из садоводческих товариществ в Орле утром 10 июля. Неизвестные в камуфляжной форме перегородили дорогу автомобилю, в котором находились предприниматель и водитель, угрожая оружием, пересадили их на заднее сиденье и повезли на кладбище. Затем водителя связали веревкой и оставили в машине. Будагова вытащили из автомобиля, пересадили в другой и увезли в неизвестном направлении. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Утром 13 июля СКР сообщил об освобождении Будагова: все это время похитители удерживали его в частном доме на территории Тульской области. Сам Будагов чувствует себя нормально, похитители были задержаны.

В УМВД уточнили, что в совершении преступления подозреваются четверо мужчин в возрасте от 28 до 57 лет, две 36-летние женщины и один несовершеннолетний. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.