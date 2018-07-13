Астана, 13 июля, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Поэтапно реконструировать жилые блоки действующих колоний с тем, чтобы заключенные содержались в них согласно мировым стандартам, собираются в Казахстане. Об этом в интервью газете «Казахстанская правда» рассказал генеральный прокурор страны Кайрат Кожамжаров. По его данным, основные фонды пенитенциарных учреждений морально устарели на 90% — в стране до сих пор работают колонии, построенные в 18 веке.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». реж. Александр Серый. 1971. СССР «Деточка, а Вам не кажется, что Ваше место возле параши?»

Свои предложения генеральная прокуратура представила президенту и совету безопасности. Сейчас в правительстве разрабатывают «Дорожную карту развития».

«По международному стандарту каждый осужденный должен содержаться в отдельной камере. Предполагается поэтапно реконструировать жилые блоки действующих колоний под международный стандарт. Кроме того, будут созданы условия для отбывания наказания осужденными по месту жительства», — сказал Кожамжаров.

Согласно рейтингу стран мира по уровню их тюремного населения, составленному совместно с международным центром тюремных исследований (ICPS) и международной тюремной реформой (PRI), Казахстан последние два года сохраняет за собой 48 место (среди свыше 220 стран). По дополнительному тюремному индексу Казахстан занимает 71 место в общемировой таблице с показателем 194 осужденных на 100 тысяч общего населения страны.