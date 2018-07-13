Симферополь, 13 июля, 2018, 17:07 — ИА Регнум. В Крыму определили двух региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства РК.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Приморская трасса

С начала 2019 года две компании-победительницы будут нести ответственность за сбор, перевозку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов на полуострове.

«Определены два оператора: ООО «Альтфатер Крым», который будет работать на территории Ялты и Алушты, и ГУП РК «Крымэкоресурсы», которое будет отвечать за оставшуюся часть полуострова», — уточнили в ЖКХ РК.

Напомним, на сегодняшний день уже 75 российских субъектов выбрали такого оператора.

Накануне на полуострове также был определён региональный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами — государственное унитарное предприятие «Крымэкоресурсы».