Архангельск, 13 июля, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Фонд по сохранению и развитию Николо-Корельского монастыря создадут при правительстве Архангельской области. Такое решение принято на совещании в Архангельском епархиальном управлении под председательством представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-служба правительства региона.

Travelask.ru Никольский собор расположен в сердце судостроительной верфи Северодвинска

Строения древней обители находятся на территории оборонного судостроительного завода «Севмаш». Из комплекса храмовых зданий сохранился только Никольский собор, который нуждается в реставрации.

«В свое время у Церкви забрали территорию и построили очень успешное предприятие, — сказал Александр Беглов. — Были разные сложные периоды, но завод не умер, он обеспечен государственным оборонным заказом. И, видя этот одинокий храм, освященный в честь святителя Николая, чувствуешь себя неким должником. Это вопрос не только веры, но и чести — возродить наше историческое наследие. Благодарю всех, кто принимает участие в этом добром и необходимом деле».

Полпред отметил, что инициативу восстановления собора на «Севмаше» всецело поддержал президент РФ Владимир Путин.

Митрополит Даниил поблагодарил Александра Беглова за внимание к духовным памятникам Русского Севера.

«В большом городе Северодвинске — это единственный древний намоленный храм, — отметил владыка. — Задача каждого из нас восстановить не только стены, но и молитву в этом храме. Для этого надо обеспечить постоянный доступ народа в Никольский собор. Святителя Николая почитают во всем мире, и у нас огромный долг перед ним. Восстановив этот храм, мы обретем небесное заступничество святого».

Напомним, сейчас, чтобы посетить храм, необходимо получить соответствующее разрешение на Севмашпредприятии. Поэтому прихожан здесь немного и службы в храме проводятся нерегулярно. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в епархии, в настоящее время рассматриваются варианты для открытия доступа к храму верующим по выделенному пути. Однако когда откроют дорогу к храму всем желающим — пока неизвестно.

Среди первоочередных задач фонда по сохранению и развитию Николо-Корельского монастыря: комплексное обследование монастырских строений и разработка проектно-сметной документации. После получения рабочих чертежей и определения точной стоимости реставрации начнется сбор средств на восстановление памятника.

План реставрации комплекса зданий Николо-Корельского монастыря будет рассмотрен Попечительским советом в середине следующего года.

Добавим, что Никольский собор находится в собственности Росимущества. Вопрос передачи здания РПЦ пока не поднимался.

Справка:

Николо-Корельский монастырь был построен в конце XIV — начале XV века. Впервые он упоминается в летописях 1419 года. Территорию вокруг монастыря в конце 30-х годов прошлого века выбрали для строительства крупной судостроительной верфи. Постепенно монастырь оказался в окружении цехов, да и сам он стал частью завода. На протяжении долгого времени в обители располагался цех мойки тары, где обрабатывали бочки из-под горючего и химикатов.

Сохранившийся Никольский собор является объектом культурного наследия народов Российской Федерации и находится на государственной охране.