Якутск, 13 июля, 2018, 16:55 — ИА Регнум. На Международных интеллектуальных играх в Якутске прошло награждение победителей соревнований по 3D-моделированию. Абсолютное первенство завоевали ученики Октемского научно-образовательного центра Хангаласского улуса Якутии, передает корреспондент ИА REGNUM .

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Соревнования шли три дня, сначала участники в два этапа выполняли моделирование по техническому заданию, потом состязались в художественном направлении. Опередили всех, набрав максимальный суммарный бал, ученики Октемского научно-образовательного центра Степан Павлов и Милена Посельская.

«Поначалу задания казались нам сложными, но в итоге со всем справились. В творческом конкурсе придумали прототип символа игр мамонта-ученого. Мы в последние минуты закончили доделывать его 3D-модель, а всего на работу ушло около четырех часов», — поделился впечатлениями Степан Павлов.

Сегодня, 13 июля, состоялась церемония награждения победителей и призеров деловой игры «Дипломаты будущего» Международных интеллектуальных игр. В ходе игры школьники смоделировали заседание Исполнительного совета ЮНЕСКО, в результате чего был принят итоговый документ, который войдет в перечень отчетной документации по патронату ЮНЕСКО Международных интеллектуальных игр. В номинации «Лучший автор резолюции» победителем назван Вадим Петров, «Лучшим делегатом» стала Алиса Зенькина из Калининградской области.

Помимо конкурсной программы, участников МИИ ждет большое количество внеконкурсных мероприятий. Одним из них стал товарищеский футбольный матч.

«Провели матч в честь чемпионата мира. Всех участников форума разделили на две команды, то есть они не представляли какую-либо страну, а сформировалась некая сборная мира. Игра проходила очень зрелищно, мы даже увидели удар по воротам, похожий на гол члена сборной РоссииДениса Черышевав матче против хорватов», — рассказали организаторы.