Екатеринбург, 13 июля, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл считает гармоничным взаимодействие светской и духовной власти на Урале. Об этом он заявил 13 июля в Екатеринбурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики Свердловской области.

Департамент информполитики Свердловской области Встреча Патриарха Кирилла в аэропорту Екатеринбурга

В столице Среднего Урала прошла четырёхсторонняя встреча, в которой, помимо Кирилла. приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, полпред в Уральском ФО Николай Цуканов и митрополит Кирилл.

Департамент информполитики Свердловской области Встреча Патриарха Кирилла в аэропорту Екатеринбурга

Патриарх Кирилл пожелал жителям Урала успехов в трудах и душевного мира. Также он подчеркнул. что такое понятие как «счастье» определяется не только цифрами, говорящими об экономическом развитии России, но и состоянием души человека. Предстоятель также выразил пожелание, чтобы успехи в плане экономического развития и гармонизация «внутреннего состояния человеческих душ» шли рука об руку.

«Я хотел бы поблагодарить вас за то, как гармонично строится отношения между светской и церковной властью здесь, на екатеринбургской земле», — сказал Кирилл.

Напомним. патриарх прибыл в Екатеринбург ближе к вечеру 13 июля. На Урале он пробудет несколько дней. 14 июля под его председательством состоится заседание Священного синода. А 15 июля он посетит город Алапаевск, где 100 лет назад нашли свой смерть великая княгиня Елизавета Фёдоровна и великие князья.