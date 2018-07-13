Санкт-Петербург, 13 июля, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Водку стоит оставить одним из главных туристических брендов России. Об этом заявил в Петербурге 13 июля генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона в Петербурге

Во время пресс-конференции одна из журналисток поинтересовалась у него, каким образом России избавиться от имиджа «водка-медведи-балалайка», и поможет ли в этой борьбе чемпионат мира по футболу.

«Кто виноват в том, что замечательный город Петербург, с наукой и культурой, представляется в виде медведя с бутылкой водки? Сейчас приехали гости, увидели город. Забудет ли международная общественность старый имидж, или опять мы вернемся к бутылке водки и к медведю, который бегает и бросается на туристов?» — спросила представитель СМИ.

Однако, по мнению Пололикашвили, проектами и брендами должно становиться то, «что интересно и что дает результат». Он заметил, что при посещении Испании после музея Прада туристы, как правило, отправляются в лучшие рестораны — одно другому не мешает.

«Нужно все активы использовать. У вас замечательные музеи, замечательные дворцы, замечательная водка, опять-таки, это замечательный туристический продукт и проект», — сказал генсек UNWTO.

По его словам, за последние 10 лет Всемирная туристская организация отметила ежегодный 10-процентный рост турпотока в Петербург. При этом в Смольном называют прирост в 20% каждый год в течение последнего периода.