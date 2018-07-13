Севастополь, 13 июля, 2018, 16:39 — ИА Регнум. В Севастополе установили первую в Крыму станцию для зарядки электромобилей, владельцы которых первые три месяца смогут заряжать свои автомобили бесплатно. Об этом 13 июля журналистам сообщил директор ООО «Крым Оил» Андрей Олейник.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Мы планируем открыть станции заправки электромобилей по всему Крыму. Сейчас идут переговоры об открытии подобных станций в Симферополе и Керчи. Будем стремиться внедрять только передовые технологии», — отметил специалист.

По его словам, в Севастополе сейчас ездят порядка 10−15 электромобилей.

Напомним, в июне 2018 года в Евпатории правоохранители впервые выехали на улицы города на электромобилях для борьбы с нелегальной торговлей в курортной зоне.