Рыбинск, Ярославская область, 13 июля, 2018, 16:37 — ИА Регнум. В день города в Рыбинске Ярославской области впервые пройдет костюмированное карнавальное шествие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Рыбинска.

Ribinsk.ru Парад колясок в Рыбинске

Волжский карнавал пройдет под девизом «Все мы родом из детства» и станет частью большой праздничной программы, посвященной Дню города.

«Обязательным условием является карнавальный костюм. Он должен соответствовать детской теме праздника. Жители города, которые придут без наряда, могут принимать участие в качестве зрителей и пройти колонной вместе с участниками», ̶ рассказала режиссер массовых представлений Марина Пудова.

Еще одной из новинок Дня города станет парад колясок, который организовывают активные рыбинские родители из городского сообщества «От мамы к маме».

Главное условие для принятие в параде колясок — соответствующий теме праздника костюм и украшенное транспортное средство. Это могут быть коляски, самокаты, велобеги, велосипеды. Фантазия участников не ограничивается. Транспортное средство можно украсить мультипликационными героями, героями сказок, фильмов, детских игр.

«На данный момент заявки на участие подали 16 семей, но мы надеемся, что это только начало, и жители города поддержат нашу инициативу», — рассказала Елена Трусова, администратор городского сообщества «От мамы к маме».

Еще одной особенностью празднования станет семейный фестиваль «Стильняшка». На площади Дерунова пройдет конкурс на лучший карнавальный наряд, дефиле костюмов, показ детской одежды. Дерзкие и стильные прически известных футболистов представят рыбинские парикмахеры. Также на площади Дерунова состоится флешмоб, будет работать ярмарка детских и школьных товаров и игрушек.