Рим, 13 июля, 2018, 16:22 — ИА Регнум. 24 октября премьер-министр Италии Джузеппе Конте посетит Москву и встретится с Владимиром Путиным, сообщил сам премьер в пятницу, 13 июля, на своей странице в Twitter.

Governo.it Джузеппе Конте

Он поблагодарил Путина за «любезное приглашение» и отметил, что во время встречи планируется обсудить как международную ситуацию, так и вопросы двустороннего сотрудничества России и Италии.

Как сообщалось ранее, 15 июля Москву посетит вице-премьер Италии Маттео Сальвини: он намерен не только встретиться с президентом России, но и посмотреть в «Лужниках» финал чемпионата мира по футболу.