Калуга, 13 июля, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Сегодня, 13 июля, в рамках мероприятий Дней Москвы в Калужской области глава калужского региона Анатолий Артамонов встретился с мэром российской столицы Сергеем Собяниным.

Admoblkaluga.ru Визит мэра Москвы Сергея Собянина в Калужскую область

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, главы двух субъектов субъектов познакомились с Боровской площадкой особой экономической зоны «Калуга», включая транспортно-логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино», посетили поликлинику города Балабаново и встретились с жителями Боровского района.

В ходе визита мэра Москвы Сергея Собянина в Калужскую область обсуждались вопросы взаимодействия регионов в социально-экономической сфере.

Отметив успешный опыт столицы в реализации крупных проектов в различных сферах, калужский губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул, что «Москва — сосредоточие передового опыта во всех направлениях: и в социально-экономической сфере, и в решении транспортных проблем».

«Этот опыт мы пытаемся сегодня активно применить в нашем регионе как в сфере здравоохранения, построении системы образования, так и в сфере коммунального хозяйства, водоснабжения. Москва подает пример всем регионам. Я благодарен Сергею Семеновичу за то, что в решении многих вопросов мы находим реальную практическую помощь», — сказал он.

Подводя итог встречи, Сергей Собянин акцентировал внимание на сложившемся взаимовыгодном сотрудничестве двух регионов.

«Несколько лет назад Калужская область и Москва стали пограничными субъектами Российской Федерации, что положительно сказывается на нашем сотрудничестве. Оно разворачивается по всем направлениям: это и здравоохранение, и культура и образование, развитие совместной инфраструктуры, в том числе дачных поселков», — пояснил он.

Отдельное внимание мэр столицы Сергей Собянин уделил развитию транспортно-логистической системы на территории Калужской области.

«Москва закрывает свои транспортно-логистические центры, так как мы не можем обеспечивать грузоперевозками всю Россию. И очень правильно, что в Калужской области создан такой крупный транспортно-логистический центр. Это идет на пользу как Москве — она освобождается от лишнего трафика, так и Калужской области — здесь активно развивается экономика. Мы будем развиваем сотрудничество во всех областях, и уверен, что с каждым годом оно будет все более плодотворным», — резюмировал Собянин