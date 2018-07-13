Екатеринбург, 13 июля, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Перед принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста надо очень всесторонне подойти к этому вопросу, имеется ввиду, привлечь науку. Не только рассматривать с экономической точки зрения, но и демографической, экологической и физиологической точки зрения, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественного совета Министерства социальной политики Свердловской области Марина Черкасова.

«Россия — слишком большая стран, люди в разных регионах чувствуют себя по-разному и неодинаково ощущают пенсионный возраст. Нужно провести научные исследования человеческого организма в субъектах РФ. Также, хочется, чтобы закон являлся справедливым, обоснованным по всем пунктам, в частности, с социальной точки зрения и понятным для жителей страны. Кроме того, стоит обратить внимание на женщин. Прибавляется слишком срок, а женщине нужно растить детей и внуков, ухаживать за престарелыми родителями», — перечислила основные моменты эксперт.

Если наука представит веские обоснованные аргументы «за» повышение пенсионного возраста, тогда будет всё понятно и логично, граждане перестанут возмущаться. Люди должны понимать, не только как они будут проводить досуг, но и как они будут социально обеспечены и реализованы в пенсионом возрасте.

«Кроме экономических расчетов по повышение пенсионного возраста, когда России пришла к точке не возврата, когда что-то надо решать, нужен реально научный подход, необходимо широкое обсуждение, чтобы люди воспринимали инициативу правительства РФ справедливо и законно», — высказал свое мнение Черкасова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»