Тбилиси, 13 июля, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Очередной саммит НАТО, в котором на этот раз участвовала делегация Грузии во главе с президентом Георгием Маргвелашвили, того результата, на который надеялся официальный Тбилиси, не принес и тех ожиданий, которые высказывали в преддверии саммита представители правительства, не оправдал.

U.S. Army Europe Грузинские солдаты в ходе совместных учений стран — участниц НАТО на Яворовском военном полигоне. Львовская область, Украина

Конечно, «достигнутый Грузией на пути евроатлантической интеграции прогресс» был признан, лидеры альянса, включая генерального секретаря, в очередной раз повторили, что двери НАТО остаются открытыми и что Грузия станет членом НАТО, но конкретные шаги на пути к этому членству и в Брюсселе сделаны не были. План действий ПДЧ, которого Грузия ожидает от каждого саммита после 2008 года, опять оказался «делом будущего», перспективой, но не реальностью. И хотя грузинские политики привыкли повторять, что в альянс могут принять и без этого плана, а такие заявления делали еще Михаил Саакашвили и члены его команды в бытность свою у власти, без его выполнения для вступления в НАТО, видимо, не обойтись.

До начала саммита в Тбилиси делались полные надежды заявления о том, что в Брюсселе на этот раз, наконец, будут сделаны конкретные шаги на пути к интеграции с альянсом, о чем, кстати, за пару дней до начала саммита говорил и сам генсек НАТО.

Надежды грузинских политиков подкрепляло и обращение президента США Дональда Трампа к лидерам стран НАТО «сделать следующий после 2008 года шаг к сближению Грузии с альянсом». Но…

Саммит закончился, а шаг сделан не был. Грузинские политологи и эксперты предполагают, что причиной такой позиции НАТО могла быть предстоящая встреча президентов США и России, которая и удержала членов альянса от какого-либо решения в отношении претендующих на членство Грузии и Украины.

«Мы наблюдаем, в каком положении находится та дверь, которая, как было заявлено в 2008 году, открыта для Грузии. В каком она положении сегодня: все еще висит на месте или уже не выполняет своей роли? Подходы к этому вопросу в грузинском обществе разные. Были более оптимистичные оценки. Назвать результаты полностью несостоявшимися нельзя, потому что определенные результаты были. И все, что реально можно было предоставить Грузии с точки зрения помощи, в целом сделано. Видимо, всему должно наступить свое время», — заявил в беседе с ИА REGNUM, подводя итоги саммита, грузинский эксперт Сосо Цискаришвили.

По его мнению, определенный «тормоз», который сдержал членов альянса от следующих шагов в отношениях с Грузией, обусловлен необходимостью встречи президентов США и России.

«Думаю, что дразнить Кремль перед этой встречей было бы неправильно, потому что эта встреча важна не только для двух держав, но и для большей части нашей планеты. Какого-либо негативного компонента, который появился бы на этом саммите, я лично не вижу, и только грузинская оппозиция может выдвигать властям Грузии обвинения, почему на этот раз страну не приняли в НАТО. Эта же самая оппозиция была у власти в 2008 году и в последующие годы, но ничего на пути интеграции с альянсом так и не добилась. И даже будучи у власти сегодня, соратники Михаила Саакашвили вряд ли бы достигли большего, чем то, что НАТО предоставило Грузии на этом саммите», — отметил Сосо Цискаришвили.

По его словам, стремление к членству в НАТО для Грузии — вынужденный шаг, и страна не пошла бы по этому пути, если бы в свое время ее не подтолкнул к этому «Кремль».

"Если бы не было агрессии против Грузии начиная еще с 1991 года, у Грузии не было бы необходимости искать защиты у НАТО и стремиться к членству в альянсе», — заявил Цискаришвили и подчеркнул, что будущее Грузии (с НАТО или вне НАТО) будет опять-таки зависеть от той политики, которую по отношению к стране будет проводить российское руководство.