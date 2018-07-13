Симферополь, 13 июля, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В Крыму создадут рабочую группу для проверки решений местных советов о выделении земельных участков, которые якобы принимались в период «Крымской весны», но, мягко говоря, появились «из воздуха». Об этом 13 июля на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Приморская трасса

«Начиная с 1 августа текущего года совместно со своими помощниками начну проверку всех списков самостроев, которые предоставят муниципалитеты, а также Минстрой и все профильные структуры. По итогам этой работы будут сделаны выводы в отношении всех причастных лиц», — уточнил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальным властям РК дали недельный срок для предоставления перечня самостроев, особенно тех, что расположены в районе пляжных зон, парков и заповедников.