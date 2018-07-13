Симферополь, 13 июля, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Работа по обнаружению нелегальных строений и борьбе с ними в Крыму ведётся из рук вон плохо, наиболее остро стоит вопрос в Ялте, Алуште, Симферополе, Керчи, Феодосии, Евпатории, Судаке и в ряде приморских поселковых советов. Об этом 13 июля сообщил на своей странице в Facebook глава РК Сергей Аксёнов по итогам совещания с руководителями муниципалитетов.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта

По его словам, несмотря на то, что каждый муниципалитет давным-давно должен был предоставить реальный список зданий, которые являются самовольными строениями, и согласовать его с главами своих муниципальных образований, министерством строительства и архитектуры РК, работа до сих пор не окончена.

«Даю недельный срок для предоставления перечня самостроев. В первую очередь следует рассматривать объекты, расположенные в районе пляжных зон, парков и заповедников, а также объекты, которые прикрываются документами, выданными непонятно каким способом», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года ни в одном городе Крыма, кроме Симферополя, генеральный план до сих пор не принят. В 2017 году местные власти отмечали, что аэрофотосъёмка городов полуострова помогла обнаружить тысячи нелегальных самостроев.