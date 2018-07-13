Чита, 13 июля, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Глава Читы Анатолий Михалёв, который объявился на работе лишь спустя несколько дней после начала сильнейшего наводнения в Забайкалье, вновь оказался в центре скандала. Выйдя накануне из отпуска, чиновник развёл бурную, но далеко не для всех созидательную деятельность. Как пишет газета «Вечёрка» со ссылкой на очевидцев, жители дачного кооператива «Биофабрика» сегодня, 13 июля, заблокировали проезд КамАЗов с грунтом к дому Михалева. Когда люди стали возмущаться, водителям большегрузных машин пришлось ретироваться, чтобы не привлекать к себе внимания.

Цитата с сайта gazetavechorka.ru КамАЗы везли грунт для отсыпки дачного участка главы Читы

Читинцам стало обидно, что к ним за четыре дня так никто и не приехал на помощь, а главе на участок уже КамАЗы грунта для отсыпки везут.

«Вся Чита тонет! А он себе отсыпает», — возмущаются жители.

Напомним, сегодня, 13 июля — шестой день наводнения в Забайкальском крае, и пятый — в Чите. За это время природное бедствие, которое спровоцировали лившие месяц дожди и вышедшие из берегов реки, разрушило десятки мостов, дорог, повредило сотни домов. Более тысячи человек пришлось эвакуировать. Часть из них — более 140 — размещены сейчас в пунктах временного пребывания в Чите.

Как они там устроены, можно было понять по озвученной пару дней назад просьбе к краевым депутатам: «Помыться бы нам». На что одна из народных избранниц порекомендовала «через телевизор» попросить об этом неравнодушных людей.

Читайте также: Пострадавшим от наводнения читинцам посоветовали обратиться «в телевизор»

Городские власти пострадавших, судя по всему, не навещали вовсе.