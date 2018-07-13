Владимир, 13 июля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Владимирская область, которая небогата полезными ископаемыми, может использовать бытовой мусор в качестве «сырьевой базы» для новых и работающих производств. Об этом в ходе «регионального часа», посвященного Владимирской области, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, сообщила 13 июля пресс-служба областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

«Для привлечения в регион серьёзных инвестиций руководство Владимирской области может рассматривать бытовые отходы — при отсутствии запасов высоколиквидных полезных ископаемых — в качестве «сырьевой базы» для существующих и новых производств, что будет способствовать развитию экономики области», — цитирует пресс-служба администрации главу министерства.

В пресс-службе также отметили, что сейчас во Владимирской области каждый год образуется примерно 3,5 млн тонн мусора. Их низ около 600 тыс. тонн — твердые бытовые отходы. Вторичное сырье используют в своей работе 18 предприятий.