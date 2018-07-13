Киев, 13 июля, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Только 7% граждан Украины могут купить себе все, что хотят, сообщают 13 июля «Украинские новости».

Сергей Виноградов. Нищие. 1899

По данным социологического опроса Киевского международного института социологии, 44,6% граждан Украины могут покупать еду, но одежду — с трудом. Еще 30,7% жителей могут покупать еду, одежду и даже немного копить. Однако 13,7% опрошенных не могут позволить себе не то что одежду, но даже и еду.

Опрос проводился с 18 по 30 мая, были опрошены 2,025 тыс. человек.

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Напомним, 66% граждан Украины, по данным соцопроса группы «Рейтинг», не верят в честные выборы президента Украины в 2019 году. По мнению опрошенных, кандидаты в президенты будут прибегать к фальсификациям.