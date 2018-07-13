Ханчжоу, Китай, 13 июля, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Призыв есть жуков с целью спасения деревьев был направлен жителям города Ханчжоу, столицы провинции Чжэцзян на востоке Китая, где ежегодно происходит взрывное нашествие цикад, наносящее ущерб древесной и прочей зеленой растительности, сообщает 13 июля гонконгская газета South China Morning Post.

(сс) parlansky Цикада

Цикады в огромных количествах плодятся в июле и августе, поскольку каждая самка откладывает около 100 яиц за раз. При этом, появившиеся на свет молодые особи выпивают все соки цветущих ив и вишен. В связи с этим ответственный за зеленые насаждения города Ханчжоу Сунь Сяопин призвала общественность не оставаться равнодушными к этой проблеме.

«Каждое лето мы просим наших сотрудников помочь отлавливать цикад. Но мы не справляемся, поэтому любители поесть, просим вас о помощи», — призвала Сунь, выразив надежду, что её призыв вдохновит жителей Ханчжоу и их соседей. По ее словам, люди не должны впустую переживать из-за экологии, им просто достаточно наполнить свои желудки.

Стоит отметить, что схожая проблема наблюдается в городе Юнкан провинции Чжэцзян, где нашествие цикад также носит ежегодный характер. Там люди страдают от стрекота пяти тонн цикад ежедневно. В городе даже есть улица, где сплошь расположены рестораны, где подают этих надоедливых насекомых.