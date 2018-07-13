Киев, 13 июля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. На лоббирование своих интересов в США украинские компании потратили за полгода около $250 тыс. В числе прочего, деньги выделялись компанией «Нафтогаз» на дискредитацию газопровода «Северный поток — 2», сообщает агентство «Страна.ua».

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Отмечается, что в феврале 2018 года «Нафтогаз» заключил с американской лоббистской компанией Yorktown Solutions еще один контракт на сумму $465 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за выплат огромных премий сотрудникам «Нафтогаза» за «победу» над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже возбуждено дело.

Читайте также: Премии «Нафтогаза» за «победу» над «Газпромом» заинтересовали следователей