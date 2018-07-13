Ленинградская область, 13 июля, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области высказали полную поддержку инициативе Ростуризма о выдаче иностранным туристам электронных виз. По мнению областного руководства, это будет способствовать увеличению турпотока в регион, особенно — в приграничный Выборг.

Lenobl.ru Выборг

О том, что в России следует распространить практику выдачу электронных виз для иностранцев, чтобы облегчить им въезд в страну, заявил «Известиям» 13 июля глава Ростуризма Олег Сафронов. По его данным, упрощение визовых процедур приведет к увеличению турпотока в РФ на 25−30%.

О том, что подобные прогнозы фактически уже подтверждаются на практике, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он привел в пример ситуацию с массовым приездом болельщиков на чемпионат мира по футболу в России.

«Мы видим, какой позитивный эффект имела выдача футбольным болельщикам электронных виз, позволяющих въезжать и находиться в стране на протяжении мундиаля. В нашу страну приехали миллионы иностранных туристов», — приводит комментарий губернатора его пресс-служба.

По мнению Дрозденко, внедрение электронных виз для туристов будет способствовать развитию сервисной и гостиничной инфраструктуры, малого бизнеса.

Для граничащей с двумя странами Евросоюза Ленинградской области это особенно актуально. Поскольку на восстановление и сохранение исторических памятников нужны большие средства, и иностранный туризм — очевидный их источник.

«Мы в первую очередь ожидаем увеличение турпотока именно в Выборге, — отметил Александр Дрозденко. — Мы делаем всё возможное, чтобы Выборг стал настоящей туристической жемчужиной не только нашей области, но и всей страны».

Добавим, что в этом году в Выборге будет отмечаться очередной день рождения Ленинградской области. На подготовку города к проведению областного торжества выделено 1,3 млрд рублей.