Рим, 13 июля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Римский «Лацио» заинтересовался полузащитником ЦСКА и сборной России Аланом Дзагоевым. Об этом сообщает Laziopress.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алан Дзагоев. Матч между сборными России и Саудовской Аравии

Отмечается, что спортивный директор «Лацио» Игла Таре заинтересован в услугах Дзагоева. Он даже хотел приобрести его после чемпионата Европы 2012 года.

«Лацио» хочет заменить в составе Фелипе Андерсона. В качестве потенциальных кандидатов на замену, помимо Дзагоева, называются Шердан Шакири («Сток Сити»), Луан («Гремио»), Давид Нерес («Аякс») и Алехандро Гомес («Аталанта»).

На чемпионате мира по футболу Дзагоев провёл два матча в составе сборной России и отметился одной результативной передачей.

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