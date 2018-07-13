Москва, 13 июля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Рынок нефти испытывает нехватку позитивных новостей. С того момента как 11 июля фьючерсы на нефть обрушились на 6% и 4,65% соответственно, новостных поводов для роста цен так и не появилось. А информация о том, что Ливия возобновляет производство, продолжает оказывать негативное давление на котировки и13 июля, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Но покупателей ещё рано списывать со счётов, так как основные уровни спроса сохранены, а тренд по-прежнему остаётся восходящим. Под занавес сегодняшнего дня стоит обратить внимание на публикацию данных по буровым от Baker Huges. На прошлой неделе общее число установок составило 1052 единицы», — отметила эксперт.

Если количество установок будет зафиксировано хотя бы на прежнем уровне, то для покупателей это уже будет хорошая новость, позволяющая развить коррекционный рост в направлении зоны $76−76,40 за баррель. А вот информация об увеличении их числа может подлить масла в огонь и привести к снижению котировок Brent в район $72,45−73 за баррель. Именно на этом рубеже проходит и потенциальный уровень шеи фигуры «двойная вершина», и линия поддержки годового растущего тренда.

«Выход за данную область может спровоцировать новый обвал нефтяных цен как минимум до уровня $67. Так что, с каким настроением начнут игроки будущую неделю, во многом зависит от того, смогут ли «быки» отстоять ключевой рубеж или нет», — полагает Игнатенко.

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