«Нога Акинфеева» будет вдохновлять вологодских футболистов
Вологда, 13 июля, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Огромный баннер с изображением ноги вратаря сборной России Игоря Акинфеева украсил стадион в Вологде, сообщает vologdaregion.ru.
Vologdaregion.ru
Баннер с «ногой Акинфеева» украсил вологодский стадион
Идея возникла благодаря победе российской сборной в 1/8 финала над испанцами.
Напомним, историческая победа сборной России на матче с испанской командой состоялась во многом благодаря вратарю Игорю Акинфееву, успешно защитившему ворота в серии пенальти.