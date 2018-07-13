Вологда, 13 июля, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Огромный баннер с изображением ноги вратаря сборной России Игоря Акинфеева украсил стадион в Вологде, сообщает vologdaregion.ru.

Vologdaregion.ru Баннер с «ногой Акинфеева» украсил вологодский стадион

Идея возникла благодаря победе российской сборной в 1/8 финала над испанцами.

Напомним, историческая победа сборной России на матче с испанской командой состоялась во многом благодаря вратарю Игорю Акинфееву, успешно защитившему ворота в серии пенальти.