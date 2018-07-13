Майкоп, 13 июля, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Адыгеи с 13 июля. В зону режима ЧС включены все муниципальные образования республики.

Пресс-служба главы Республики Адыгея На поле

Руководителем ликвидации ЧС назначен министр сельского хозяйства Адыгеи Юрий Петров. В задачи ведомства входит, в частности, мониторинг состояния посевов, оценка ущерба, нанесенного погодными условиями.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 июля, на территории республики был введен режим повышенной готовности из-за сильной жары. Температура воздуха в регионе достигает 38−39 градусов по шкале Цельсия.

Добавим, что о возможности введения ЧС в связи с жарой в республиканском минсельхозе заявляли еще в начале июля.