Тверь, 13 июля, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Дистанционный хирургический консультативный центр начал работу на базе хирургического отделения Тверской областной клинической больнице. 13 июля с работой нового центра ознакомился губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя осмотрел хирургическое отделение ОКБ после ремонта

Благодаря созданию центра специалисты областной клинической больницы проводят круглосуточные консультации врачей в районных учреждениях здравоохранения. Что позволяет контролировать состояние пациентов и оперативно решать все вопросы, связанные с диагностированием, лечением, маршрутизацией больных.

Глава региона подчеркнул необходимость составить карту, на которой будут обозначены районы с центрами телемедицинских консультаций, связанных с областной больницей. Глава региона также отметил, что в действующем центре нужно установить широкоформатные мониторы. Как рассказал главный врач областной больницы Сергей Козлов, в будущем связь центра с территориями области будет расширяться.

На базе ОКБ также действует круглосуточный консультативный кардиологический центр, где ежемесячно проводится более 800 консультаций для медиков из районов. В областном реабилитационном центре обеспечены возможности для дистанционного консультирования коллег по направлению неврология.

Отметим, что сегодня глава региона также осмотрел хирургическое отделение ОКБ. Здесь завершился капремонт, который проводился в три этапа: в рамках программы «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011— 2012 годы» отремонтированы инженерные сети, в 2016—2017 годах проведена замена оконных рам, в 2018-м завершены основные ремонтные работы за счет собственных средств больницы. Всего на капремонт отделения направлено более 8,8 млн рублей.

В прошлом, 2017 году, лечение в хирургическом отделении получили 1235 пациентов, проведено 1608 операций, из них 1577 плановых и 34 — по экстренным показаниям. Отделение рассчитано на 40 коек круглосуточного стационара, из них 37 коек хирургического профиля и три — онкологического. В отделении работают четыре врача-хирурга. Хирургия располагает современным оборудованием. На базе отделения действуют кафедра госпитальной хирургии для обучения студентов Тверского государственного медицинского университета, кафедра последипломного образования для повышения квалификации работающих врачей, центр малоинвазивной хирургии, где проводится обучение хирургов новым методам работы. В перспективах развития отделения — создание на его базе регионального Центра гепатопанкреатобилиарной хирургии.