Киев, 13 июля, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Сегодня, 13 июля, в Раде во время «Часа вопросов к правительству» депутат из парламентской группы «Воля Народа» Сергей Шахов призвал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана погасить долги по зарплатам перед шахтерами, которые правительство накопило с 2015 года. При этом он пригрозил, что горняки придут в Киев за деньгами с отбойными молотками.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

«Сегодня у меня фактически произошла драка с министром Насаликом, который не пускал к себе народного депутата и профсоюзы. Если шахтеры придут за своими зарплатами с такими отбойными молотками как было в 1993 году… Пожалуйста, заплатите с 2015, 2016, 2017 годов задолженность. И сегодня три месяца не платится зарплата», — сказал Шахов.

Он обвинил правительство в уничтожении угольной отрасли Украины в угоду России и США. Примечательно, что Шахов привел примеры закрытия перспективных шахт Стаханова (Луганская область), ещё во времена премьерства Евгения Марчука (1995−1996 гг.).

«В Стаханове на Луганщине был затоплен угольный бассейн, затоплены «шахта имени Ильича» («Стахановуголь»), «22-го съезда». Не уничтожайте угольную отрасль, дайте развиваться, модернизируйте угольную отрасль. Вы платите деньги России, Америке, Африке сразу или задерживает на три-четыре месяца? Сегодня дети голодают, накормите детей», — призвал Шахов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 июля в г. Мирноград (бывший Красноармейск, подконтрольная Украине часть Донбасса) бастуют горняки шахт «Капитальная», «Центральная» и шахты 5\6, которые входят в состав Госпредприятия «Мирноградуголь». Госказначейство Украины так и не перечислило этим предприятиям средства на погашение задолженности по зарплатам. По данным украинского Минэнерго, на начало апреля 2018 года задолженность по зарплате в угольной промышленности достигала 850 млн грн (32,3 млн долл). 9 июля пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины анонсировала перечисление на счета предприятий угольной отрасли 324 млн грн (12,3 млн долл) для погашения задолженности по выплате заработной платы шахтерам.

Напомним, в 2017—2018 гг. Киев рекордно нарастил импорт угля из России. Так, на долю российского угля пришлось 60% импорта. При этом по итогам первого полугодия 2018 г. Украина импортировала 11,8 млн тонн угля — это на 40,7% (3,2 млн тонн) больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По данным эксперта в сфере энергетике Юрия Корольчука, за январь-май 2018 Украина купила угля на $1,5 млрд, что почти на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($1,2 млрд). Больше угля закуплено в России — на $962,7 млн (доля в импорте — 62,9%), США — на $483, 9 млн (31,6%), Канаде — на $48,4 млн (3,2%), других стран — на $36 млн (2,4%).

В Стаханове (Луганская область) шахта имени Ильича была закрыта правительством Украины ещё в январе 1996 году. Это одна из старейших на Украине. Основанная еще в 1896 году, как Кадиевский рудник №1, шахта обладала гигантскими запасами топлива. Перед реструктуризацией на предприятии были построены новые стволы и копер, готов пристволовой двор, работала собственная подстанция, АБК, вскрывались большие запасы коксующегося угля, но комиссия из Киева, побывав на месте, почему-то решила, что все это не нужно, и шахте в момент подписали приговор. Вскоре она была закрыта и затоплена.

Шахта «Ирмино-Центральная» стала первой шахтой Стаханова, закрытой в годы реструктуризации. Она прекратила работу 15 июня 1995, ровно через сто лет после начала работы и в год 60-летнего юбилея стахановского движения. Вскрытые и подготовленные запасы угля на шахте составляли почти 20 млн тонн.