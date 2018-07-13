Киев, 13 июля, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич заявил, что обсуждение украинского вопроса в Европе «уже всех раздражает». Такими впечатлениями народный избранник поделился в эфире телеканала «112 Украина» по возвращении с берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз и ЕС

Он добавил, что в Европе также не понимают, почему Киев не выполняет Минские соглашения. «Мы не можем этого сделать, потому что этот вопрос блокирует коалиция и президент», — пояснил Шуфрич.

Сложившуюся ситуацию и прозрение украинского депутата по поводу отношения Европы к Украине прокомментировал шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик:

«Сегодняшнее заявление депутата украинской Рады о том, что Европу стала раздражать украинская тема, является закономерным итогом политики киевской хунты. Вместо того, чтобы решать проблемы Украины, сшивать такое разнородное государство, состоящее из таких разнообразных лоскутов, проводить политику примирения и поиска общих точек соприкосновения жителей разных регионов страны, хунта выбрала самый простой, но самый неэффективный способ решения имеющихся проблем — войну с собственным народом.

Однако, как показывает история, выиграть такую войну ни один тоталитарный режим не в состоянии — народ всегда победит, что в очередной раз и доказали своим героическим примером русские жители Донбасса.

Соответственно, если уже депутаты Рады открыто стали говорить о раздражении Украиной в Европе, то процесс окончательного решения украинской проблемы подходит к концу. Вот только произойдет это решение, очевидно, без Порошенко и его клики».