Кемерово, 13 июля, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Следственный комитет полагает, что сгоревший кемеровский торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» можно сносить, так как все необходимые следственные действия уже проведены, а объект является аварийным. Об этом 13 июля сообщил адвокат стороны потерпевших Дмитрий Малинин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Кемерово

При этом он подчеркнул, что, по мнению потерпевших, это решение преждевременно.

«Так как сначала необходимо ознакомить с результатами экспертиз потерпевших и обвиняемых. Последних начнут знакомить с материалами дела только после 20 августа», — цитирует адвоката A42.RU.

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством для решения вопроса о судьбе «Зимней вишни» в ближайшее время. Заседание должно состояться в течение пяти дней с момента обращения в суд.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из которых — дети. Расследуется уголовное дело с 11 фигурантами. Следователи допросили более тысячи свидетелей и потерпевших, кроме того, проведено свыше 320 различных экспертиз, более 150 обысков и выемок, изъято и осмотрено порядка 4,5 тысячи предметов и документов.

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