Рим, 13 июля, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Большинство нелегальных мигрантов попадают в Италию из территориальных вод Ливии, однако при желании они могут попасть в страну и путешествуя «в первом классе», пишет La Repubblica в пятницу, 13 июля.

Владимир Маковский. На пароходе

По данным издания, нелегальные перевозчики предлагают мигрантам комфортабельное путешествие из Турции (не более 70 человек на борту), но цена при этом резко возрастает — до 5000 евро с каждого пассажира, то есть в 10 раз больше, чем из Ливии.

Страны происхождения большинства перевозчиков — Латвия, Украина и Грузия, добавляют журналисты. Описанным путем в страну попадает до 5 тысяч человек в год, то есть речь идет о бизнесе с многомиллионным оборотом.

Новое правительство Италии ограничило право доступа нелегальных мигрантов в страну: в итальянские порты не впускают корабли «неправительственных организаций», которые, как правило, и везут мигрантов из Ливии.

В правительстве считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома» и что в интересах самих же этих людей не следует потворствовать нечистоплотному бизнесу «по доставке новых рабов».