Улан-Удэ, 13 июля, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Советский районный суд Улан-Удэ принял решение продлить срок ареста троим подросткам, напавшим на школу № 5 в январе этого года, сообщает 13 июля пресс-служба суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

«Продление срока содержания обвиняемых под стражей обусловлено особой сложностью уголовного дела», — говорится в сообщении.

Предполагается, что правоохранительным органам необходимо выполнить большое количество следственных и процессуальных действий, которые позволят установить все обстоятельства совершенных преступлений.

Напомним, нападение произошло 19 января. По данным следствия, один из учеников девятого класса бросил бутылку с горючей жидкостью в кабинет, а затем напал на учеников и преподавателя. По делу также арестованы двое предполагаемых соучастников преступления.