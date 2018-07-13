Рим, 13 июля, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Верховный суд Италии оставил в силе приговор, согласно которому фраза «идите вон» (andare via, в другом переводе — «идите отсюда»), сказаная в адрес мигрантов, является проявлением расизма, сообщает Il Fatto Quotidiano в пятницу, 13 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Инцидент произошел еще в 2010 году: обвиненный в ходе возникшего конфликта произнес упомянутую фразу («Зачем вы сюда приезжаете? Идите отсюда»), обращаясь к двум мигрантам.

Суд постановил, что даже если фраза не была обращена ни к кому конкретно, она все равно является недопустимой.

Решение суда вызвало полемику в итальянском обществе. На сторону критиков, которые не понимают, при чем здесь расизм, встал и глава МВД Маттео Сальвини, прокомментировавший приговор трехкратным «andare via» на своей странице в Twitter.