Волгоград, 13 июля, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Администрация Волгограда оказалась должна региональному Фонду капитального ремонта более 183 млн рублей. Эта задолженность стала поводом для обращения в суд. Однако, как сообщили 13 июля местные СМИ, сторонам удалось прийти к мировому соглашению, согласно которому мэрия погасит задолженность до 2023 года, то есть за пять лет.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Обшарпанный дом

Выплаты по долгам мэрия начнет осуществлять в 2019 году, сообщило издание «Волга-Каспий» со ссылкой на члена попечительского совета фонда Николая Лукьяненко. Согласно соглашению, большая часть долга будет отдана в 2019 году. После от администрации ждут и своевременной оплаты текущих платежей.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в Волгоградской области планируют отремонтировать 623 многоквартирных дома. На это потратят не менее 3,5 млрд рублей.

К слову, подобные проблемы есть и в других городах России. Например, в Брянске в 2017 году фонд капитального ремонта пытался взыскать долги мэрии с граждан, которые приватизировали квартиры.

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