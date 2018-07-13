Чита, 13 июля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. В Нерчинский, Карымский, Читинский, Шилкинский районы Забайкальского края, а также в город Читу направлено около 12,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в краевом правительстве, ссылаясь на информацию регионального минфина.

Клод Моне. Паводок. 1896

Читайте также: Наводнение в Забайкалье: все новости

Деньги предназначены для начисления единовременной выплаты пострадавшим от наводнения — по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Все текущие выплаты будут осуществляться строго в срок по кассовому плану, заверили в минфине.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Забайкалье с 8 июля переживает сильное наводнение. Подтоплено 1,8 тыс. приусадебных участков в окрестностях Читы. В самом городе вода зашла во дворы пяти многоквартирных домов, подтопила частные дома.