Воронеж, 13 июля, 2018, 14:02 — ИА Регнум. 82-летнего жителя Воронежской области, жаловавшегося на плохое самочувствие, три бригады скорой помощи отказались доставить в больницу. Когда пенсионера все же госпитализировали. У него был диагностирован инсульт. СКР тем временем начал доследственную проверку, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская 13 июля.

Скорая помощь

О том, что 81-летняя женщина в течение трех дней вызывала скорую помощь для своего 82-летнего супруга, почувствовавшего себя плохо, написали местные СМИ. Все три дня медики, приезжавшие по вызову, не могли поставить диагноз и отказывали в госпитализации. В больницу мужчину доставили лишь на четвертый день, после того, как ему стало хуже, — по платной скорой. Врачи, приехавшие по вызову, взяли кровь, сделали кардиограмму и доставили мужчину в больницу, где у него диагностировали инсульт. В настоящее время пенсионер получил необходимую медпомощь и идет на поправку.

Следователи обещают установить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, что сегодня, 13 июля, ситуация с врачебными ошибками обсуждалась на заседании межведомственной рабочей группы. Согласно приведенным данным, в 2016 году в следственные органы СК России поступило 4 тыс. 947 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, в 2017 — уже 6 тыс. 050.