Киев, 13 июля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Украинские производители серной кислоты не могут удовлетворить спрос со стороны внутренних потребителей, что чревато серьёзными проблемами для металлургии.

Ural-66 Вагон-цистерна для серной кислоты

Об этом сообщает ресурс UAprom, ссылаясь на итоги заседания мониторинговой группы по вопросам производства и импорта серной кислоты при Государственной регуляторной службе Украины (ГРС).

«Мы видим риски остановки коксохимических и металлургических предприятий, которые не могут купить серную кислоту в Украине и вынуждены импортировать ее», — сказала глава ГРС Ксения Ляпина.

На этом же заседании выяснилось, что крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» (Днепропетровская область), входящий в транснациональную корпорацию ArcelorMittal, в настоящий момент закупает серную кислоту в Белоруссии.

«Сейчас мы сталкиваемся с отсутствием серной кислоты на внутреннем рынке. Почему мы везем сырье из Беларуси? У нас нет выбора, мы не можем купить серную кислоту в Украине… Две недели назад сложилась критическая ситуация, когда серной кислоты хватало только на 1,5 дня работы, пришлось довозить сырье автомобильным транспортом из Беларуси… «АрселорМиттал Кривой Рог» потребляет 2,5−3 тыс. тонн этого сырья в месяц», — заявил заместитель генерального директора завода Владимир Ткаченко.

Ткаченко уточнил, что на Украине химзаводы «Сумыхимпром» и ГП «Восточный ГОК» отказываются поставлять серную кислоту без объяснений причин.

ИА REGNUM уточняет, что 2 июля межведомственная комиссия по международной торговле Министерства экономики Украины приняла решение о введении квот на импорт серной кислоты и олеума сроком на три года с 1 сентября. Согласно заявлению ведомства, решение принято «с целью защиты национального товаропроизводителя от растущего импорта».

Некоторые эксперты и депутаты сразу заявили, что украинские предприятия металлургии, использующие серную кислоту для производства своей продукции, рискуют вообще остаться без этого сырья — поскольку его выпускается немного и в стране резко не хватает железнодорожных цистерн для перевозки серной кислоты.