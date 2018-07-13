Нехватка серной кислоты на Украине: Местную металлургию спасает Белоруссия
Киев, 13 июля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Украинские производители серной кислоты не могут удовлетворить спрос со стороны внутренних потребителей, что чревато серьёзными проблемами для металлургии.
Об этом сообщает ресурс UAprom, ссылаясь на итоги заседания мониторинговой группы по вопросам производства и импорта серной кислоты при Государственной регуляторной службе Украины (ГРС).
«Мы видим риски остановки коксохимических и металлургических предприятий, которые не могут купить серную кислоту в Украине и вынуждены импортировать ее», — сказала глава ГРС Ксения Ляпина.
На этом же заседании выяснилось, что крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» (Днепропетровская область), входящий в транснациональную корпорацию ArcelorMittal, в настоящий момент закупает серную кислоту в Белоруссии.
«Сейчас мы сталкиваемся с отсутствием серной кислоты на внутреннем рынке. Почему мы везем сырье из Беларуси? У нас нет выбора, мы не можем купить серную кислоту в Украине… Две недели назад сложилась критическая ситуация, когда серной кислоты хватало только на 1,5 дня работы, пришлось довозить сырье автомобильным транспортом из Беларуси… «АрселорМиттал Кривой Рог» потребляет 2,5−3 тыс. тонн этого сырья в месяц», — заявил заместитель генерального директора завода Владимир Ткаченко.
Ткаченко уточнил, что на Украине химзаводы «Сумыхимпром» и ГП «Восточный ГОК» отказываются поставлять серную кислоту без объяснений причин.
ИА REGNUM уточняет, что 2 июля межведомственная комиссия по международной торговле Министерства экономики Украины приняла решение о введении квот на импорт серной кислоты и олеума сроком на три года с 1 сентября. Согласно заявлению ведомства, решение принято «с целью защиты национального товаропроизводителя от растущего импорта».
Некоторые эксперты и депутаты сразу заявили, что украинские предприятия металлургии, использующие серную кислоту для производства своей продукции, рискуют вообще остаться без этого сырья — поскольку его выпускается немного и в стране резко не хватает железнодорожных цистерн для перевозки серной кислоты.