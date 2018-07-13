Москва, 13 июля, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Свое отстранение с должности президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов объяснил политическими мотивами и конфликтом интересов, связанным с деятельностью греческого шахматиста Георгиоса Макропулоса.

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«Он так устраняет конкурентов и расчищает путь в президенты ФИДЕ», — сообщил Илюмжинов в интервью РБК.

Он напомнил, что в прошлом году Макропулос был в США и там встречался с шахматистом Гарри Каспаровым, после чего в ФИДЕ пошли жалобы и письма с требованием отставки.

Напомним, Илюмжинов возглавил федерацию в 1995 году и с тех пор многократно переизбирался на этот пост. В ноябре 2015 года его имя было внесено в санкционный список США в связи с ситуацией в Сирии.