Чита, 13 июля, 2018, 13:51 — ИА Регнум. В Забайкалье продолжается паводок. Жители некоторых деревень и сел самостоятельно строят дамбы, чтобы спасти свои дома от подтопления. Так поступили и в дачном поселке Геолог, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

75.mchs.gov.ru Последствия паводка в Забайкалье

Один из жителей поселка предприниматель, он предоставил трактор и грузовик, чтобы привезти для плотины землю. Кроме того, коммерсант выделил промышленный насос для откачки воды. Благодаря этим мерам, вода не добралась до жилых домов.

«Если бы техники не было, давно бы все подтопило в первый же день уже, в первую же ночь пришлось бы эвакуироваться, кого эвакуировать? Кто бы свое бросил? — сказал дачник, доброволец Иван Ч. — Ну уже был бы подтоп — сюда бы было ни технику поставить, и с мешком бы не зашли».

Сейчас по данным МЧС, в Забайкалье подтоплены 600 домов в 19 населенных пунктах. Вода полностью разрушила 14 мостов и 23 повредила. Спасатели эвакуировали более полутора тысяч человек, из них почти 150-т находятся в пунктах временного размещения. Вода в реке Чита уже идет на убыль.Читайте также: По Забайкальскому краю вновь передали штормовое предупреждение