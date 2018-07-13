За пять месяцев 2018 года капитал банков Казахстана вырос на 4%
Астана, 13 июля, 2018, 13:59 — ИА Регнум. По итогам первых пяти месяцев 2018 года собственный капитал казахстанских банков второго уровня составил 3,1 трлн тенге ($9 млрд), что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 13 июля аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.
По данным на конец мая, наибольшим капиталом обладал Народный банк — 978,6 млрд тенге ($2,84 млрд), что на 15,5% больше, чем за пять месяцев 2017 года.
Собственный капитал Kaspi Bank составляет 52,9 млрд тенге ($153,6 млн), Жилстройсбербанка — 49,1 млрд тенге ($142,56 млн).
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2018 года собственный капитал банков второго уровня составил 3,1 трлн тенге ($9,64 млрд — по курсу на 29 января), что на 8,7% больше, чем в 2016 году.