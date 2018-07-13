Астана, 13 июля, 2018, 13:59 — ИА Регнум. По итогам первых пяти месяцев 2018 года собственный капитал казахстанских банков второго уровня составил 3,1 трлн тенге ($9 млрд), что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 13 июля аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкир

По данным на конец мая, наибольшим капиталом обладал Народный банк — 978,6 млрд тенге ($2,84 млрд), что на 15,5% больше, чем за пять месяцев 2017 года.

Собственный капитал Kaspi Bank составляет 52,9 млрд тенге ($153,6 млн), Жилстройсбербанка — 49,1 млрд тенге ($142,56 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2018 года собственный капитал банков второго уровня составил 3,1 трлн тенге ($9,64 млрд — по курсу на 29 января), что на 8,7% больше, чем в 2016 году.