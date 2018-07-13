Вашингтон, 13 июля, 2018, 13:31 — ИА Регнум. В рейтинге ведущих экономик мира Россия вплотную приблизилась к топ-10, это следует из опубликованного отчёта Всемирного банка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В документе указано, что на сегодняшний день российская экономика переместилась с 12-го на 11-е место, опередив Южную Корею. Объем российской экономики, по данным финансовой организации, составляет $1,58 трлн.

Десятое место рейтинга занимает канадская экономика ($1,65 трлн). Первые три места рейтинга занимают США ($19,39 трлн), Китай ($12,24 трлн) и Япония ($4,87 трлн).

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января международное рейтинговое агентство Moody's улучшило до позитивного прогноз по суверенному рейтингу.

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