Москва, 13 июля, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Сезонный фактор плюс общая низкая инфляция действительно могут привести к тому, что в августе в России будет наблюдаться некоторое снижение цен, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Минэкономразвития, ожидающего в последний летний месяц некоторой дефляции на внутреннем рынке.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«В августе действительно были случаи снижения цен, — заметил Делягин. — В августе традиционно самая низкая инфляция. Так что прогноз министерства может сбыться. Это вполне возможно. Но это не будет играть принципиальной роли. Если вы живёте ради инфляции, то да, это замечательное достижение, которым можно хвастаться, а если вы живете для того, чтобы страна дышала и развивалась, то это, скорее, минус, потому что любая крайность плоха и совсем низкие цены для экономического развития так же плохи, как и слишком большой рост цен».

Кроме того, Делягин отметил, что предсказанная дефляция в значительной степени статистическая.

«Вряд ли люди будут в восторге, — добавил экономист. — Цена этой дефляции, как и цена низкой инфляции, — это обеднение людей, о чем госпожа Набиуллина говорила прямым текстом».

Напомним, как сообщили 13 июля «Известия», Минэкономразвития РФ ожидает в августе дефляцию, хотя, как считают чиновники, она не будет такой выраженной, как в 2017 году.

Также отметим, что за июнь российская инфляция потребительских цен повысилась на 0,5%. По сравнению с маем темпы роста инфляции оказались чуть выше, а ее локомотивом в первый летний месяц стал рост цен на бензин и услуги (на 0,7%). Важно отметить, что темпы удорожания бензина в июне значительно замедлились по сравнению с почти 6-процентным ростом цен в мае, однако в июне рост цен на топливо всё равно продолжался.