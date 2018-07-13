Старая Русса, Новгородская область, 13 июля, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Приостановка деятельности рыбзавода ООО «Красный рыбак» в деревне Взвад Старорусского района Новгородской области привела к социальной напряжённости в районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рыбак

Местным рыбакам стало некуда сдавать мелкую рыбу, а это до 95% улова на этом берегу озера Ильмень.

В администрации Старорусского района создан кризисный штаб с представителями всех ветвей власти, перед которым поставлена задача в максимально короткие сроки устранить на рыбзаводе замечания контролирующих органов.

«Все стороны заинтересованы, чтобы лов не прекращался, а вся рыба была переработана, и рыбаки имели бы постоянный, гарантированный доход», — отметили в администрации Старорусского района.

Как только недостатки будут устранены, руководство ООО «Красный рыбак» обратится в суд для отмены административного приостановления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судебные приставы приостановили деятельность предприятия ООО «Красный рыбак» на 90 суток в канун Дня рыбака, 6 июля, по судебному постановлению. Суд принял решение закрыть цех по производству вяленой рыбы из-за нарушений санитарных норм.